Draaimolen denkt het voor dit jaar gevonden te hebben: dancefestival uitgesmeerd over tien dagen

Draaimolen is opnieuw op de locatie waar het in 2019 neerstreek: het voormalige MOB-complex in Tilburg-Noord. Dat is winst, want vorig jaar ging het feest niet door. ,,Maar 12.500 mensen in het bos, zonder afstand te houden, dat zien we ook in september nog niet gebeuren”, zegt marketingman Jip Snoeren. ,,Doorgaan met een kleinere capaciteit is volgens ons de beste oplossing. Maar dan wel verspreid over veel meer dagen.”