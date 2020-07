Draaimolen Festival afgelast, voortbestaan in gevaar

Gewonde man (37) opgepakt voor in brand steken eigen auto bij tankstati­on Tilburg

11:31 TILBURG - De eigenaar van de auto die woensdagmiddag bij het Shell tankstation aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg in brand stond, is aangehouden. De politie verdenkt de 37-jarige man er van dat hij zijn eigen auto zelf in brand heeft gestoken.