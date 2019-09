Draaimolen Festival betovert Bosrijk MOB-complex

Publiek is getuige van uniek optreden in de Glazen Zaal in Tilburg

11:06 TILBURG - Het publiek in de LocHal was zaterdag getuige van een uniek concert. In de Glazen Zaal voerde Capella Brabant een mis uit van de Zwitserse componist Frank Martin, afgewisseld met improvisaties van het trio Two Horns and a Hammond van saxofonist Paul van Kemenade.