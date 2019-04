Draaimolen Festival Tilburg strikt techno-icoon Marcel Dettmann

Met de aankondiging van Dettmann is de line-up voor Draaimolen rond. Eerder maakte het festival al de namen van Four Tet, Honey Dijon, Hunee, Midland, Or:la en Pieter Jansen b2b Tsepo bekend.

The Chapel, nieuw podium

Draaimolen Festival 2019 is op 14 september. Dit jaar is het technofestival voor het eerst op het MOB-Complex in Tilburg. Dat is in Tilburg-Noord, in de buurt van De Spinder.