Drama voor Circolo: belangrijke voorstelling gaat niet door omdat artiest in ziekenhuis ligt

TILBURG - Dé blikvanger van Festival Circolo, voorstelling ‘L’Absolu’ van het Franse gezelschap Les Choses de Rien in een dertien meter hoge silo bij Theaters Tilburg, komt te vervallen. De opbouw van de silo zou vrijdag beginnen en de eerste voorstelling stond gepland voor maandag. Boris Gibé, de bedenker en soloartiest van de circusvoorstelling is in het weekend acuut opgenomen in het ziekenhuis en heeft inmiddels een operatie aan zijn darmen achter de rug.

Het Franse gezelschap had de silo ingepakt en de vrachtwagen stond in het weekend gereed om naar Tilburg te rijden. Door de plotse operatie van Gibé zijn de tien optredens in Tilburg op het laatste moment noodgedwongen afgelast. Het is voor de artiest onmogelijk om de silo op te bouwen en de zware voorstelling te spelen. Ook door een reeks optredens in het Vlaamse Neerpelt is een streep gezet.

Binneneditie Circolo

Circolo heeft deze maand voor het eerst in zijn bestaan een binneneditie. De voorstellingen zijn bij Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en Factorium. Tijdens het evenement treden zo'n zestien gezelschappen op. Alle mensen die een ticket hebben gekocht voor Les Choses de Rien, die voorstelling liep erg goed, kunnen hun kaartje ruilen voor een andere voorstelling van Circolo. Ze kunnen ook hun geld terugvragen.

Zichtbaar in de stad

Voor Festival Circolo valt een belangrijke voorstelling weg. Belangrijk omdat Les Choses de Rien een van de meest vernieuwende circusprojecten van dit moment is, maar ook omdat de silo op het plein voor Theaters Tilburgs het festival zichtbaarheid zou geven in de binnenstad.

Festivaldirecteur Marc Eysink Smeets: ,,We betreuren het zeer, maar dit is een geval van overmacht.” Hij leeft mee met Boris Gibé. Die is nog niet aanspreekbaar. Waarschijnlijk komt Les Choses de Rien nu volgend jaar of in 2021 naar Tilburg.

Volledig scherm Circolo 2019. opbouw silo Les Choses de Rien (foto is niet in Tilburg genomen) © Collectie Les Choses de Rien

