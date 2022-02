‘Dramatische’ kruikensjaal van Het Zuidelijk Toneel kan zomaar in een feestsjaal veranderen

Die tekst sluit volgens het Tilburgse toneelgezelschap, gevestigd aan de Ringbaan-Oost, aan bij de huidige spanning rondom carnaval 2022 en het culturele leven in relatie tot de coronabeperkingen. De sjaal is bedoeld als hart onder de riem voor Kruikenzeikers.

Of toch een feestsjaal?

In die zin zou de HZT-sjaal ook een feestsjaal kunnen worden. De bekende Tilburgers Ferry van de Zaande en Fred van Boesschoten hebben als eerste de sjaal in ontvangst genomen. Wie er ook een wil, kan die via de webshop van het toneelgezelschap bestellen. Kosten: 8 euro plus 4 euro verzendkosten. Overigens ook in de neutralere kleuren lichtblauw-donkergroen of zwart-wit te bestellen.