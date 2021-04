Dré Stuijts is ridder zonder vrees in de bossen van Gorp en Roovert

Efteling verliest 14,5 miljoen euro in ‘slechtste jaar ooit’: attractie­park ontving maar 2,9 miljoen bezoekers

10:03 KAATSHEUVEL - De Efteling heeft in 2020 een verlies geleden van 14,5 miljoen euro. Het attractiepark in Kaatsheuvel was het afgelopen jaar in totaal veertien weken gesloten in verband met het coronavirus, wat resulteerde in maar 2,9 miljoen bezoekers. In 2018 en 2019 waren dat er nog ruim vijf miljoen.