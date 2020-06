Drempels op de Hoge Zij zijn net zo snel weg als ze gelegd zijn in Hilvarenbeek

Met vertrek fraters komt er definitief een einde aan het kloosterle­ven in Udenhout

11:43 Over precies een week doen de laatste fraters van het fraterhuis Sint Petrus in Udenhout het licht uit. Dan komt er een einde aan het kloosterleven in Udenhout dat begon in 1901 toen de fraters op uitnodiging van de pastoor naar Udenhout kwamen.