‘Drie 013-woontorens: het gaat gewoon gebeuren’

Coronaprik 200 kilometer verderop? Tilburgse laat het er niet bij zitten: ‘Ik ga gewoon naar Waalwijk’

21 april TILBURG - De coronaprik in Waalwijk is binnen, dacht Lia Franken. Tot ze een week later een sms-bericht krijgt: ze is welkom in het Drentse Hoogeveen voor haar vaccinaties, ruim 200 kilometer verderop. ,,Mijn eerste afspraak was gewoon foetsie, uit het systeem. Dit klopt toch niet!”