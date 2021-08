Drie auto's in vlammen op bij flatgebouw in Tilburg

Torenbuurt Tilburg vreest voor voortbe­staan: ‘Ze laten ons nog een half jaar bungelen’

18 augustus TILBURG - Met een brief van een paar regeltjes wordt de grote vrees van bewoners in de Torenbuurt verder gevoed. Blijft er nog wel iets over van de wijk met honderden woningen? ,,We wonen hier al veertig jaar, maar nu laten ze ons bungelen.”