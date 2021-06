Drie auto's in vlammen op in Tilburg, politie sluit brandstichting niet uit

Verborgen juweeltjes van het internet vullen Tilburgse binnenstad: Illustrada Festival van start

7 juni TILBURG - De voorbijganger moet er nog even aan wennen: de constructies met digitale kunst van Illustrada Festival. Voor en achter het station, in de Spoorzone en op het Pieter Vreedeplein zijn werken te vinden van kunstenaars uit onder andere Tilburg, Amsterdam, Groningen maar ook China. De officiële opening van het festival is woensdag, maar wie niet kan wachten, kan de route nu al wandelen.