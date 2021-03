Drie dagen zon in de week voor Pasen: aspergeteler Piet wrijft zich in de handen

Inderdaad sloeg M. met een vuisthamer in de Audi, ‘Het is oog om oog, tand om tand’

30 maart BREDA/TILBURG - Inderdaad had F. M. (38) een vuisthamer richting het huis van een Tilburger gegooid. De man had gezegd dat hij niet ging betalen en trok vervolgens de deur achter zich dicht. ,,Toen werd ik boos ja.” En nadat die Tilburger vervolgens de achterruit van M. had ingeslagen, deed de verdachte dat ook bij de Audi van het ‘slachtoffer'. ,,Het is oog om oog, tand om tand. Ik vertel hier precies wat er is gebeurd.”