Drie horecabazen blikken terug op een bizar jaar: ‘Alleen de zombies ontbraken’

De voorbije maanden in één woord? Costa Fotiou: ,,Shit.” Partner Faye Michielsen: ,,Nee, niet shit, anders dan verwacht.” Costa: ,,Het opent je ogen.” Faye: ,,We moeten constant heel creatief zijn, van week tot week.” Ze hebben twee horecazaken: The Living en The Fat Greek aan de Oude Markt in Tilburg.



Kijk, als de rekeningen niet gestaag op de deurmat zouden blijven ploffen, dan is het eigenlijk best een interessante en uitdagende tijd. ,,We hebben onszelf beter leren kennen, waar we sterk en zwak in zijn”, zegt Costa. ,,Op welke zakenpartners kunnen we rekenen, wie onze klanten zijn.”



Voor ze met Thuisbezorgd in zee gingen, kwamen ze zelf aan de deur van mensen die bestelden. Die kregen dan een glaasje ouzo en mochten een bord (gewikkeld in folie) kapot gooien op de grond. Ze bouwden de voorkant van hun zaak om tot take away-truck, rond Halloween was er een rookmachine en mochten mensen op een ouderwetse Nintendo spelen tijdens het wachten.