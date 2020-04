Drie inbrekers vluchten op fiets na inbraak in bedrijf in Tilburg, maar komen niet ver

video ‘Vuur kan opnieuw oplaaien in gortdroog natuurge­bied Moergestel’, drones moeten ondergrond­se haarden opsporen

11:28 MOERGESTEL - Ook een dag na de zeer grote brand in het natuurgebied de Kerkeindse hei achter de trappistenabdij Koningshoeven in Moergestel is de brandweer nog druk met nieuwe brandhaarden ontdekken. ,,Het vuur kan nog ondergronds woeden en opnieuw oplaaien in het zeer droge gebied”, laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant woensdag weten.