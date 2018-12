Drie jaar cel voor verkrachtingen na dreigen met naaktfoto

B. had gezegd dat hij het meisje niet eens kende, maar dat geloofde de rechtbank niet. In zijn telefoon stonden zoveel contacten met haar via zijn social media-accounts dat de rechters er van uitgingen dat hij het contact met haar onderhield.

Naaktfoto was onvoldoende

De twee hadden elkaar in de stad leren kennen. Daarna wisselden ze telefoonnummers uit en onderhielden ze contact via Whatsapp en al snel ging dat over seks. Hij werd al snel dwingend. Een naaktfoto was onvoldoende, haar gezicht moest erbij. Dat deed ze uiteindelijk. Op Snapchat, want daar verdwijnen foto's al snel weer. Maar Redouan zou een afdruk hebben gemaakt van zijn scherm. En daarmee begon het chanteren.

De straf is, hoewel de rechtbank iets minder bewezen vond dan justitie, gelijk aan de eis.