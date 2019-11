Drie jaar geëist voor Dongenaar jarenlang kinderen misbruikte

‘Geen sprake van’

Volgens de Dongenaar is er helemaal geen sprake geweest van seksuele contacten. ,,Met geen van twee. Het is voor mij nogal frappant dat ik hier zit'', zei hij. De Dongenaar is vroeger veel gepest. Dat had tot gevolg dat hij z'n vrienden niet meer zoch in zijn eigen leeftijdscategorie. Hij zocht jongere vrienden. En dat waren deze twee jongens ook: hele goede vrienden, niet meer dan dat, aldus de verdachte. De een dertien, de ander op het moment van de vermeende ontucht zestien.

Tikibad Duinrell

De jongste kwam erachter dat het met de ander ook gebeurde toen ze met z'n drieën naar het Tikibad waren bij Duinrell. Daar zou de volwassen man plotseling in de broek van de ander hebben gepakt. Uiteindelijk deed hij geen aangifte aangifte. Alleen de oudste deed dat. Pas later kwam er een uitgebreide verklaring van de jongste. Zijn moeder deed wel aangifte. Ontucht zou veelal in de auto van de man zijn gepleegd, op afgelegen plekken.

De oudste liet zijn verklaring voorlezen, gisteren in de rechtbank. Door iemand van slachtofferhulp, want hoewel hij zelf in de zaal zat, was hij daartoe niet in staat. ,,Je hebt me mijn waardigheid afgepakt'', zei hij. ,,Vriendschap is dat je er onvoorwaardelijk voor elkaar bent. Een vriend was je niet. Je hebt namelijk mijn jeugd afgenomen, me door een hel laten gaan en het vertrouwen in anderen afgenomen. Dat doen vrienden niet. Ik hoop dat ik je nooit meer hoef te zien, want je hebt m'n leven kapot gemaakt.''