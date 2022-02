Drie kapitale landhuizen bij Riel zijn in aantocht, aanleg zwaarbevochten landgoed begint deze maand

Raadslid verhuist tijdelijk nét over gemeente­grens maar krijgt geen respijt: per direct uit raad Goirle

GOIRLE - Het is maar tijdelijk, en Paul Brouwers kan Riel zo ongeveer zien liggen vanuit zijn huis. Maar regels blijken regels: het gemeenteraadslid vertrekt per direct uit de raad, nu zijn tijdelijke woning nét over de gemeentegrens staat. ,,Het is schandalig hoe hiermee wordt omgegaan.”

