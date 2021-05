Drie keer afgelast, maar gigantische sneakermarkt Deadstock keert weer terug in de Wagenmakerij

Advocaten uiten kritiek op Tilburgse uitvoering bijstand in brandbrief aan gemeente: ‘Het wantrouwen spat er vanaf’

18 mei TILBURG - Tientallen Tilburgers dreigen in de problemen te komen omdat de gemeente Tilburg hun aanvraag voor een uitkering of bijzondere bijstand ten onrechte afwijst. Dat stelt het AdvocatenCollectief Tilburg in een brandbrief aan de gemeente. Volgens de advocaten is er vaak sprake van onzorgvuldige beslissingen en worden inwoners onfatsoenlijk behandeld.