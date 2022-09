Drie keer de Tilburgse ereprent: voetbalclub Jong Brabant, stichting Maaltijdenexpres en amateurtak Willem II

Kunstcom­mis­sie Loon op Zand veilt 39 werken voor het goede doel: Christel de Laat treedt op als veiling­mees­ter

KAATSHEUVEL - Vanwege corona een half jaar later later dan gedacht, houdt Kunstcommissie Loon op Zand zondag een kunstveiling in het Klavier. De commissie veilt 39 stukken waaronder werk van Ans Markus en een door de gemeente gedoneerd schilderij van Gérard Grassère.

8 september