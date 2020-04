Drie locaties in beeld voor atletiekbaan Attila, maar ook Stappegoor blijft optie

Muziekboot duikt op in Tilburgse haven voor quarantai­ne-serenade: ‘Ik ben al veertien dagen bezig’

18:34 Vrij 3 apr: Het is een monsterklus - zeg maar gerust een odyssee - waar schipper Reinier Sijpkens aan begonnen is. Met zijn zelfgebouwde muziekboot, aan boord een miniatuur-kerkorgel, trekt de muzikant door heel Nederland. Vandaag was ‘ie in de Piushaven. ,,Om de schippers en woonbootbewoners een serenade te brengen.”