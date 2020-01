Drie maanden fouilleren in Wilheminapark Tilburg: messen, scharen en schroevendraaiers

Van FEBO in Heuvel­straat naar top-school in Londen. Tilburgse violist Xavier kijkt er naar uit

16:56 TILBURG - Zo sta je bij de FEBO in de Heuvelstraat viool te spelen. Zo studeer je aan het toonaangevende Royal College of Music in Londen. Het overkomt Tilburger Xavier van de Poll (24). Hij studeerde met een 9,5 cum laude af aan het conservatorium in Tilburg en hoort tot een selecte groep jonge componisten die in Londen mag gaan studeren. Beroemde componisten als Benjamin Britten, Ralph Vaughan Williams en Gustav Holst gingen hem voor.