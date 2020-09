Drie mannen aangehouden na een conflict bij een fietsenwinkel in Tilburg

Steekpar­tij in Dongen bij verkeersru­zie, verdachte aangehou­den voor poging doodslag

24 september DONGEN - Een automobilist is woensdagmiddag rond 15.00 uur bijna met een mes in zijn gezicht gestoken bij een verkeersruzie in de Gerardus Majellastraat in Dongen. Een bestuurder van een andere auto spuugde eerst door het portierraam en stak vervolgens met een mes.