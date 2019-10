Drie mensen opgepakt om honderden nagemaakte horloges, zonnebrillen, riemen en tassen in huis in Tilburg

Na vertrek CoolCat wordt hoekpand Heuvel meteen weer gevuld: Wam Denim keert terug

16:34 Do 3 okt: CoolCat is nog maar amper vertrokken of er is alweer een nieuwe huurder gevonden voor het beeldbepalende pand aan het ‘begin’ van de Heuvelstraat. Het gaat om modezaak Wam Denim. De zaak keert terug in Tilburg.