Drie nieuwe coronabesmettingen: man en vrouw vierden carnaval in Tilburg

TILBURG - Het aantal mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld is zondag opgelopen naar tien. Dat meldde minister Bruno Bruins zondagmiddag op een persconferentie. De nieuwe patiënten komen uit Gorinchem, Coevorden (Drenthe) en Tilburg.

De laatste twee vierden carnaval in de Brabantse stad, maar het is nog niet zeker of ze het daar opgelopen hebben. Het gaat om een vrouw uit Tilburg en een man uit Coevorden, beiden van middelbare leeftijd. Op de persconferentie werd verteld dat de man zeker drie dagen carnaval heeft gevierd in Tilburg. De man en vrouw zitten in thuisisolatie in hun eigen woonplaats.

Geen indicatie

Volledig scherm De persconferentie vond plaats in Bilthoven. Links minister Bruno Bruins (Zorg, VVD), in het midden Jaap van Dissel van het RIVM. © videostill Volgens Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, is er vooralsnog geen indicatie dat carnaval echt een probleem is geweest. Het is belangrijk, beklemtoont het RIVM, dat duidelijk wordt hoe de patiënten in Tilburg en Coevorden besmet zijn geraakt.

Blijft onzekerheid

De vrouw uit Tilburg, de laatste ‘nieuwe patiënt’ heeft carnaval gevierd in de stad, meldt Van Dissel: ,,Nader onderzoek moet meer duidelijkheid brengen. We hebben geen indicatie dat carnaval in Tilburg een probleem was. We hebben gekeken naar de monsters uit Tilburg, om te kijken of daar meer aan de hand was. Dat was niet het geval. Ook ziekenhuizen in en rond Tilburg hebben niet meer gevallen van longontsteking.” Dus er blijft onzekerheid over de definitieve plaats en oorzaak van besmetting van de laatste twee patiënten, die uit Coevorden en Tilburg.

Ziekenhuis ‘op slot’

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is sinds zondagmiddag gesloten voor bezoekers vanwege het coronavirus. Dit komt omdat een besmette vrouw daar op een kamer heeft gelegen. Er mogen geen bezoekers en nieuwe patiënten naar binnen. Wie binnen is, moet binnen blijven. Alleen medewerkers mogen naar binnen en naar buiten.

De patiënt, een vrouw van middelbare leeftijd uit gemeente Altena, werd opgenomen in het Beatrixziekenhuis. Toen haar toestand verslechterde en het vermoeden ontstond dat het om een coronabesmetting ging, werd zij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam en besloot het Beatrixziekenhuis in Gorinchem tot een opnamestop, om te onderzoeken of daar meer mensen besmet zijn geraakt. ,,Het ziekenhuis moet goed in kaart brengen wie risico lopen, dat kost even tijd, dat is een heleboel uitzoekwerk”, aldus Jaap van Dissel van het RIVM.

In het Erasmus MC ligt de vrouw nu afgezonderd, waardoor ze geen anderen kan besmetten. Het is nog niet duidelijk of de vrouw in Noord-Italië is geweest, of dat ze in Nederland besmet is geraakt.