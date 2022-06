Drie nieuwe Tilburgse raadsleden geïnstalleerd voor Groenlinks, VVD en PvdA

Meer dan honderd fietsers door de Duinen: evenement The Longest Day dit jaar uitgebrei­der dan ooit

UDENHOUT - Wat begon als een wild idee tijdens een borrel, is inmiddels een serieus sportevenement geworden. Zaterdag 18 juni is in Udenhout de negende editie van The Longest Day om geld op te halen voor het goede doel. Met dit jaar extra tochten, niet langer alleen voor mountainbikers.

17 juni