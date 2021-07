Drie ontwerpen voor Tilburgs slavernijmonument vol symboliek en verwijzingen

Beekse Afghaan vreest voor zijn school als buitenland­se troepen vertrekken: ‘Taliban accepteert niet dat meisjes onderwijs krijgen’

30 juni HILVARENBEEK - Het was een intensief project vol moeilijkheden, maar Sultan Ahmad Fayaz en Frank Doomen slaagden in hun intentie om een school op te zetten in Afghanistan. Die floreert, maar met het vertrek van Amerikaanse en NAVO-militairen uit het land is de toekomst ongewis.