Drie partijen en 91 namen om uit te kiezen in Hilvarenbeek, maar waar kies je voor?

CDA-lijsttrek­ker Ineke Couwenberg wil miljoen extra in de wijken steken: ‘Bij de mensen zelf, dáár moet het gebeuren’

TILBURG - Ze mag dan al jaren in Tilburg wonen, de in Waalre geboren Ineke Couwenberg blijft een meisje van het platteland. Zo zegt ze zelf. Opgroeiend in een agrarisch bedrijf kreeg ze een belangrijke les mee: als je iets kunt veranderen voor jezelf of voor anderen, dan moet je die verantwoordelijkheid nemen. ,,Ik hoef niet per se de baas te zijn, maar als ik onrecht zie, dan laat ik mij gelden.”

22 februari