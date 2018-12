Drie Reeshofbuurten vrijwillig vuurwerkvrij

De bewoners zelf zijn er in eerste instantie verantwoordelijk voor om eventuele overtreders in deze aan te spreken, zei burgemeester Weterings maandag in het vragenhalfuurtje op vragen van VVD-raadslid Niels van Stappershoef. ,,Maar de boa's zijn op de hoogte. Mocht er discussie ontstaan dan wordt daar met prioriteit naar gekeken.”

Opnieuw rond kinderboerderijen

Daarnaast gelden - net als in eerdere jaren - vuurwerkvrije zones in vier door de gemeente aangewezen gebieden. Dit zijn de kinderboerderijen Stokhasselt, Reeshof en Wandelbos en Dierenweide Roomley in Udenhout. ,,Hier vragen wij de buurt hier liever geen vuurwerk af te steken.”

Vuurwerk afsteken is in Tilburg slechts toegestaan tussen 18.00 uur op oudjaarsdag en 2.00 uur in nieuwjaarsnacht. In die uren is de handhavingscapaciteit uiterst beperkt, aldus Weterings. Voor- en nadien is vuurwerk afsteken op papier dus in de hele stad verboden.