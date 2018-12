Drie tieners uit Tilburg mishandelen man (20) uit Berkel-Enschot en nemen de benen

Bewoner kan overval op woning Udenhout voorkomen, daders gevlucht

28 december UDENHOUT - Twee mannen met bivakmutsen hebben vrijdagavond geprobeerd een woning in Udenhout te overvallen. De bewoner had op tijd door wat er aan de hand was en wist de deur dicht te gooien. De politie stelt een onderzoek in naar de poging tot overval.