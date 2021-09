Drie ton voor reparatie, onderhoud en nieuwe camera’s Den Ophef: ‘Knappen bout was een signaal’

De brug was eind juni en begin juli weken dicht voor een tijdelijke reparatie. Die was nodig omdat bij het draaimechanisme een bout afbrak. Nader onderzoek door het bedrijf heeft uitgewezen dat een gebrek aan uitzettingscapaciteit van de brug daar vermoedelijk de oorzaak van was, zegt een woordvoerder van de gemeente. Metaal kan uitzetten of krimpen onder invloed van langdurige hoge of lage temperaturen, wat vooral bij beweegbare bruggen voor problemen zorgt.