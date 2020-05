Drie trompetten Seniorenorkest Tilburg spelen taptoe, speciaal voor senioren van Het Laar

Het is nog even passen en meten voor drie trompettisten van het Seniorenorkest, als voorbereiding op het spelen van de Last Post. Cees van Iersel (69) stelt zich op bij de bushalte aan de Generaal Winkelmanstraat, bij de hoofdingang zal Piet Roels (72) spelen en Frans Vissers (64) neemt de Laartuin voor zijn rekening.

Vijftig personen

Een goede spreiding om de bewoners van Het Laar de tonen van het taptoe-signaal mee te geven. Eigenlijk zou het ruim vijftig personen tellende Seniorenorkest in maart al een concert hebben gegeven binnen de muren van het verzorgingshuis, maar dat kon vanwege het coronavirus geen doorgang vinden. De vraag van Het Laar om tijdens de Nationale Dodenherdenking, in beperkte bezetting, wel te spelen vormde geen bezwaar.

En dus staat het drietal even voor achten klaar, in stemmig zwart en met blauwe das van het orkest omgeknoopt. Eerder repeteerden ze nog gezamenlijk, in de tuin van Vissers. ,,Daar hadden we de ruimte, ook om anderhalve meter van elkaar te gaan staan”, zegt die. Het Laar zorgde voor de bladmuziek.

Bolletje papier in de trompet

Voor Roels is het spelen van het signaal geen onbekend klusje. Tijdens zijn tijd in het vaderlandse leger, van 1967 tot 1971, blies hij het signaal iedere ochtend bij het hijsen van de vlag. ‘s Avonds, met het strijken van de driekleur, volgde dan hetzelfde ritueel. ,,Door die taak hoefde ik geen corvee te doen”, weet Roels zich nog te herinneren, net als een grap bij zijn afscheid. ,,Toen ik afzwaaide en voor de laatste keer moest spelen, hadden mijn kameraden een bolletje papier in de trompet gestoken en kwam er alleen gepiep uit”, herinnert Roels zich nog.

Volledig scherm Dodenherdenking bij Het Laar door leden Seniorenorkest Tilburg. © Stan Schrijen

Bewoners op hun balkon

Die streek halen zijn collega’s van het Seniorenorkest niet uit. Het drietal voert vooraf nog even overleg over hoe er tegelijk kan worden begonnen, voordat het bijna tijd is. ,,Het blijft altijd een beetje spannend”, vindt Vissers, ondanks de nodige ervaring. Dan verzamelen de bewoners van Het Laar zich achter het raam of op hun balkon en klinkt om twee minuten voor acht uit drie instrumenten het bekende signaal taptoe.