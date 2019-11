Drie verdachten langer vast in onderzoek naar witwassen en drugshandel

In juni werd een groot drugslab aangetroffen in een loods van een varkensboerderij in Wuustwezel. De Belgische politie heeft daar op 12 juni een inval gedaan, waarbij zeven verdachten zijn aangehouden. Het betroffen mannen uit België, Nederland, Mexico en Colombia.

Crystal meth

In samenwerking met de Belgische politie ging het onderzoek verder, waarna op 1 oktober zes huiszoekingen zijn gedaan in Tilburg en Maasdijk. In het Belgische Poppel zijn twee huiszoekingen gedaan waar een kapitale villa in beslag is genomen. In de tuin daarvan is een beeld van een grote bronzen stier, dat symbool staat voor bloeiende handel, aangetroffen en in beslag genomen.