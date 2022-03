Drie voertuigen vliegen kort na elkaar in brand in wijk Hoogvenne in Tilburg

O. had wel gedronken, maar zijn vrienden meer: ,,Ik ga mijn leven niet schenken door mee te rijden”

TILBURG/BREDA - Hij hing half tussen de voorste stoelen in de auto. I.O. (33) probeerde nog snel even van plek te verwisselen voordat hij werd aangehouden door de politie in Tilburg. Agenten zagen op camerabeelden dat een van de passagiers een lachgasballon aan zijn mond had staan. Niet alleen had O. te veel gedronken. De verdachte is zijn rijbewijs al een tijdje kwijt. Hij was namelijk al een keer betrapt.

1 maart