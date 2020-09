Drie weken geen studie- en leesplekken in LocHal

Wel is het mogelijk om in de Loc-Hal een boek te lenen of een kop koffie te drinken. Voor het koffietentje in de hal gelden dezelfde regels als voor een horecazaak: er moet gereserveerd worden en er mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn.



Vooral voor studenten zal het wennen zijn. Dagelijks trokken er tussen de 200 en 250 studenten naar de bibliotheek in Tilburg om te studeren, omdat de universiteit en andere schoolinstellingen weinig tot geen plek bieden.