Drie weken na de verkiezingen hangen de posters van JA21 er nog steeds. Wat nu?

Nu al zicht op nieuwe openbare tuin in Riel, de haag is alvast verdwenen

8 april RIEL - Nu de haag aan de Peelland is verdwenen, zie je pas echt goed hoe groot de tuin is achter het monumentale pand aan de Kerkstraat. Het echtpaar Stoop heeft de prachtige bomentuin ooit aangelegd, en nu wil de nieuwe eigenaar Jac Coremans die toegankelijk maken voor iedereen in Riel.