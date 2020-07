Drie weken overdekt zwemmen, speciaal voor de kinderen van Biezenmortel

De 'badmeester' van dienst de komende weken is Michelle Bosmans. Ze is vrijwilligster bij de scouting en kindervakantieweek in Biezenmortel. ,,In voorgaande jaren zetten we elk jaar een groot zwembad neer, dat we na het kamp afbreken. Maar nu de kids door alle coronamaatregelen al veel leuks gemist hebben en veel mensen thuis blijven, besloten we het zwembad te laten staan en er een tent overheen te zetten."

Zo staat er op een veld achter gemeenschapshuis De Vorselaer een zwembad van 5 bij 10 meter in een tent van 12 bij 6 meter. Het bad van 50.000 liter water is gevuld met de tuinslang, via twee gewone kranen. ,,Daar zijn we 72 uur mee bezig geweest."

Bekenden

Hoewel het een openbaar zwembad is, mag niet iedereen naar binnen, vertelt Bosmans. ,,Het is alleen voor kinderen uit Biezenmortel. En aangezien het dorp niet zo groot is en ik op school werk, ken ik ze allemaal."

De entree bedraagt één euro en is vooral ter dekking van de kosten van het water. Dat klotst zaterdag al flink over de rand als Jop van den Nieuwenhuizen (7) een bommetje doet vanaf het trapje. ,,Ik vind het een fijn zwembad. Het is groot en diep."

Dat laatste vinden meer kinderen, hoewel de 7-jarige Mads van Gestel nog een groot voordeel ziet: ,,Er liggen veel banden in waar je mee kunt spelen." Dat laatste vinden meer kinderen, hoewel de 7-jarige Mads van Gestel nog een groot voordeel ziet: ,,Er liggen veel banden in waar je mee kunt spelen.” Puk van Lottum (7) vindt het jammer dat het water zo koud is. ,,Maar verder is het wel heel leuk. Ik vind het een groot zwembad!” Toch heeft een aantal kinderen een tip voor volgend jaar. ,,Net zoals bij andere zwembaden zou een glijbaan wel leuk zijn”, zegt Jop. Voor Sepp van de Put (10) hoeft er niet per sé een glijbaan te komen: ,,Ik wil dan een duikplank!”