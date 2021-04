Drie winkels onder een dak bij DA Udenhout

UDENHOUT - Het winkelaanbod van Udenhout is met de uitbreiding van een enkele winkel flink wat breder geworden. De DA-drogisterij van Rob van de Ven en Brigitte Venmans is sinds donderdag uitgebreid met (kantoor)boekhandel Readshop en winkel in huishoudelijke artikelen Marskramer.

De nieuwe winkel, die met 430 vierkante meter een groot deel van de voormalige Aldi beslaat, is ruim van opzet en doet denken aan een warenhuis, waar je lekker kunt winkelen. Marskramer zit achterin, Readshop zit voorin en in het midden vind je de drogisterij en de kassa’s voor de drie winkels, die in elkaar overlopen.

Deal met Audax

Van de Ven is erg tevreden met zijn nieuwe winkel: ,,We zijn, toen Aldi weg zou gaan, in gesprek gegaan met de eigenaar van dit pand, een landelijke vastgoedfirma. Uiteindelijk hebben we een deal kunnen maken met Audax in Gilze, de eigenaar van 170 Readshops in heel Nederland, en Marskramer. Aan alle twee de soort winkels was behoefte in Udenhout. Wij vertrouwen erop dat de Udenhouters hun weg naar ons weten te vinden.”

Naast boeken, kaarten, kranten en tijdschriften, spullen voor het huishouden en drogisterijartikelen, is de nieuwe zaak ook een afhaallocatie voor pakjes en postkantoor. Onder de coronaregels mogen zestien klanten tegelijk in de winkel, exclusief personeel. Van de Ven en Venmans hebben tijdens corona veel aanloop gehad. Venmans: ,,Wij zijn een essentiële winkel en hebben het de afgelopen tijd wel iets drukker gehad dan anders.”

Nieuwe impuls

De nieuwe impuls voor het winkelbestand is welkom in Udenhout. Twee jaar geleden ging boekhandel Nogmaals in de Kreitenmolenstraat dicht en een jaar of vijf geleden sloot kookwinkel Ons Riet aan de Slimstraat de deuren. Supermarkt Plus, eveneens aan het Tongerloplein, heeft ook uitbreidingsplannen. De termijn waarop een en ander gerealiseerd wordt, is nog niet duidelijk.