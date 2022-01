Driekoningen kan anno 2022 nog: met trui en theedoek samen achter de ster aan

In Alphen hopen ze met TikTok het Driekonin­gen­zin­gen te redden

ALPHEN - Driekoningenzingen had het al moeilijk, maar corona zou er wel eens de doodsteek voor kunnen zijn. Toch wagen de heemkundigen in Alphen voor het tweede jaar op rij een dappere poging om via TikTok de oude traditie over te dragen aan een volgende generatie.

5 januari