Driekoningen trekken weer door Tilburg, maar je moet er wel voor naar de bioscoop

Oud-gedienden Fons Mallien en Meindert Dijkstra zien Willem II niet winnen van Vitesse

7:08 Willem II is opgericht in 1896, Vitesse zelfs al in 1888. In al die jaren stonden beide traditieclubs - tot vanavond - maar twee keer tegenover elkaar in het bekertoernooi. We belden Fons Mallien en Meindert Dijkstra om terug te blikken op de laatste bekerontmoeting, in maart 1990. Dat viel niet mee...