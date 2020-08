Drietal aangehouden met ‘grote hoeveelheid’ hennep in Tilburg

Tilburgse woning alsnog op slot na vondst duizenden xtc-pil­len

27 augustus TILBURG - Een woning aan de Lambert de Wijsstraat in Tilburg gaat alsnog zes maanden op slot vanwege de vondst van duizenden xtc-pillen en bijna een kilo amfetamine in oktober vorig jaar. De eigenaar probeerde het besluit van de burgemeester tegen te houden, maar de rechter vindt dat de beslissing terecht is genomen.