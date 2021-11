Dringend pleidooi aan minister Grapperhuis: sta meer dan halve kilo voorraad toe in Tilburgse coffeeshops

In de bres voor de dakloze, de vluchte­ling, de bijstands­moe­der: wat is het sociale DNA van Til­burg?

TILBURG - Of je nou in de bijstand zit, dakloos raakt of je land bent ontvlucht: je kan maar beter in Tilburg aankloppen. Voor zo’n beetje alle kwetsbare doelgroepen lijkt de stad de laatste maanden net wat harder te lopen dan de rest van de regio. Waar komt dat vandaan? ,,Tilburg is altijd een gewone-mensen-stad gebleven.”

