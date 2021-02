Drinken in de kantine toch tot 20 uur in Goirle, zo heeft de gemeenteraad bepaald

GOIRLE - Sportverenigingen in Goirle en Riel mogen toch ‘maar’ tot 20 uur alcohol schenken in de kantines. Het college van B en W had in een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alcoholschenktijden tot middernacht verlengd. De gemeenteraad heeft daar dinsdagavond een stokje voor gestoken.

Overigens was die aanpassing bij nader inzien een goed idee, zo gaf burgemeester Mark van Stappershoef ruiterlijk toe. ,,We hebben in ons aanvankelijke voorstel iets te snel gehandeld. De verruiming van schenktijden past niet in de gezonde context van een sportvereniging.”

Lees ook Verbod op carbidschieten in de 8 gemeenten van Hart van Brabant

Dat sportclubs voortaan standaard op zaterdag en zondag tot middernacht alcohol zouden mogen schenken, was al zeer tegen de zin van de verenigde horeca-ondernemers in Goirle en Riel (HARG). Nu moeten sportclubs een ontheffing vragen als er bijzondere activiteiten zijn waarvoor de bar langer open blijft. En dat blijft zo.

Alcohol in sportkantines

De Lijst Riel Goirle diende dinsdagavond een amendement in op de nieuwe APV. Wat de standaardschenktijden betreft, verandert er niets. Als er wedstrijden of activiteiten zijn die tot of na 20 uur duren, dan mag de bar tot twee uur na afloop van de wedstrijd of activiteit open zijn. De gemeente gaat nu alle relevante gegevens op een rij zetten. Later dit jaar kijken raad en college of er nieuwe regels moeten komen voor het schenken van alcohol in sportkantines. Dan wordt later dit jaar bekeken of er andere regels in de APV moeten worden opgenomen over dit onderwerp.

Volledig scherm Schietpartij in Goirle © De Kort Media / Toby de Kort Deborah Eikelenboom (SP) ziet een mogelijke tekortkoming in de nieuwe APV. ,,Het woongenot van onze inwoners wordt weinig beschermd als het gaat om geluid- en geuroverlast”, gaf ze mee. De burgemeester zou die rol meer op zich moeten nemen.

Die laatste liet weten dat het ‘een utopie is’ dat een burgemeester alles op kan lossen. Zo heeft Van Stappershoef de man die in december met een luchtbuks op het huis schoot van een bekende in de Louis Couperusdreef uitgenodigd voor een gesprek. Het slachtoffer ook overigens, maar dan op een ander moment. ,,Dan blijkt dat deze ruzie al jarenlang loopt met een heleboel gedonder tot gevolg. Er was absoluut geen wil om dit op te lossen. Ik stuur nu een brief dat ik wil dat ze elkaar niet meer in de haren vliegen. Soms moet je creatief zijn en maar kijken waartoe het leidt.”

Wat er nog meer verandert in de APV: honden mogen buiten de bebouwde kom overal los lopen behalve waar wordt aangegeven dat dat niet mag. Die bordjes kan de gemeente plaatsen, maar ze staan bijvoorbeeld ook op de Regte Heide dat in eigendom is van Brabants Landschap. Carbid schieten mag alleen met een ontheffing, parkeren in de berm is verboden, het oplaten van ballonnen mag niet meer en slapen op of aan de weg wordt in de APV verboden. Onder meer.

Verder zijn er allerlei verordeningen opgenomen over motorclubs, seksclubs en andere regels die ongewenste ontwikkelingen tegen gaan. Mochten ze zich voordoen.