Drogist is nog niet weg uit Moergestel, al staat DIO te koop

,,We zijn op zoek naar een ondernemer die de winkel over wil nemen", zegt Sylvia van Orden, woordvoerster van de Nederlandse Drogisterij Service.

Dat moederbedrijf werkt vooral met franchisenemers ofwel zelfstandige ondernemers die hun eigen winkel drijven onder de vlag van een keten. In Moergestel is de de DIO echter van NDS zelf.

Dat is volop bezig om DIO-winkels in den lande om te bouwen naar de DA-formule. Zodra zich een ondernemer voor Moergestel meldt, zal DIO dus ook in DA veranderen.

Drie generaties Kemps

Alleen de winkel staat te koop. Het onroerend goed is nog altijd eigendom van Chris Kemps, die samen met zijn vrouw in 2010 afscheid nam van de drogisterij. Daarmee kwam een eind aan het tijdperk van drie generaties Kemps in de winkel ( zie archiefartikel hieronder ).

Eindstreep voor drogist Kemps

door Mariken van Kuppeveld

Brabants Dagblad, 28 juli 2010

,,We gaan nog niet direct op vakantie, hoor. Eerst even kijken hoe het loopt met de nieuwe winkel, want je geeft toch een kind weg”, aldus Corrie Kemps. Zaterdag trekken zij en haar man Chris voor het laatst de deur van hun drogisterij aan het Rootven in Moergestel achter zich dicht. Zij doen hun zaak per 1 augustus over aan Dio-drogisterijen.

Met de derde generatie Kemps komt er een einde aan een tijdperk: de kinderen nemen de zaak niet over. Vanaf 1926 is het pand in handen van de familie. Opa had er een schildersbedrijf en oma begon in ‘een enkele kast’ een drogisterij.

Groot opschrijfboek

In 1955 nam de moeder van Chris het stokje over. Zij hanteerde een groot opschrijfboek. Chris sprint naar boven en komt rap terug met een stoffig kasboek. “Niemand rekende af in die tijd. Pas als er geld was, kwam men de rekening betalen.”

Volledig scherm Chris en Corrie Kemps sloten in 2010 de deuren van hun drogisterij in Moergestel: het slotakkoord van drie generaties. © joris buijs / pve

Zelf staat hij sinds zijn achttiende in de winkel. Tussen de middag studeerde hij met zijn tante op kruiden. Door de jaren heen is hij blijven studeren en ook in de toekomst wil hij nascholing doen. “Ik ben drogist in hart en nieren en anders vervalt mijn bevoegdheid.” Op zijn 53e is hij ‘eigenlijk nog te jong om achter de geraniums te gaan zitten’.”

Het aanbod kwam eigenlijk een jaar of vijf à zes te vroeg”, legt Chris uit. ,,Maar je weet niet wat de toekomst nog brengt.”

Tante Jeanne

De nodige ondersteuning kregen ze van ‘de twee tantes’. Tante Jeanne (inmiddels 79 jaar) komt iedere donderdag trouw artikelen prijzen. Nog iedere ochtend worden Chris en Corrie door tante Cristien voorzien van een kopje thee en een krantje en ook de boodschappen worden door laatstgenoemde gehaald.

Natuurlijk gaan ze de klanten missen: ,,Je weet vaak precies wat ze komen halen. Er zijn er zelfs die zonder iets te zeggen 2,60 euro op de toonbank leggen en dan begrijp je meteen dat ze paracetamol moeten hebben.”

100 kilo

Ze maakten heel wat mee. Chris lacht: ,,Er was eens een vrouw in de winkel van zo’n 100 kilo. We verdachten haar ervan dat ze iets had gestolen. Toen we haar daarop aanspraken, trok ze zomaar haar T-shirt omhoog. Ze had er niets onder aan.”

Ernstiger: ,,Een man bleef maar hoestdrank halen en dat viel zó op dat we hem aanraadden om eens naar de dokter te gaan: hij bleek longkanker te hebben.”