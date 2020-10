Dromen en ideeën van Tilburgse leerlingen gevat in een muurkunstwerk: ‘Ik word hier zo blij van’

Een flinke opgave was het: de dromen en ideeën vangen van alle 240 kinderen uit de groepen zeven én acht van de basisscholen het Wandelbos, Jeanne D'arc, Hubertus, Antares en Auris Florant. En daar dan een kunstwerk maken. Op woensdagmiddag blijkt de missie van Erik Veldmeijer te zijn geslaagd.

Wanneer er een nieuwe groep leerlingen aan komt en de muurschildering goed zichtbaar is, klinkt er een aantal keer vastberaden: ,,Hé, die is van mij!'', of ,,Dat heb ik bedacht!'

De kinderen zijn allemaal opgewonden, want naast de opening van het kunstwerk op de muur hebben ze ook nog een expositie, waar ze zelf hun dromen en ideeën op papier hebben gezet. Elke klas wordt even kort toegesproken - apart vanwege corona - over de belangen van kunst, waarna Veldmeijer het kunstwerk toelicht. Hij vertelt aan de kinderen hoe en waar ze hun eigen ideeën en tekeningen er precies in kunnen terug zien. Tijdens een van de toespraken van Veldmeijer kan een leerling zich niet meer inhouden. ,,Ik word hier zo blij van, ik kan enorm van deze tekening genieten'', roept de twaalfjarige Semih tussendoor.

Twee dagen werk

Veldmeijer, die afgelopen jaar al verschillende muurschilderingen met graffiti maakte in Tilburg, is twee dagen bezig geweest met het schilderwerk. Hij is blij met de reactie van de kinderen. ,,Het mooie is dat ik hun reactie meteen zie. En ik vind het erg leuk om te zien dat er zoveel aandacht besteed wordt aan een project als dit, zeker als je ziet wat het losmaakt bij de kinderen. Ik denk dat als je er vroeg bij bent, je ze echt meer kan interesseren voor kunst.'' Bij een van de openingsmomenten is de kunstwethouder Marcelle Hendrickx aanwezig. Ook zij spreekt de kinderen kort toe: ,,Jullie hebben laten zien dat kunst van iedereen is en ook overal te vinden is, zoals hier op straat.''