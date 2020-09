Dronkaard die kind (11) aanreed in Tilburg krijgt taakstraf en rijontzegging

Curator in Tilburg weet: die golf van faillisse­men­ten komt er zeker

6:58 TILBURG - Het is crisis, maar het aantal bankroeten is schaars. Dat blijft niet zo. De Tilburgse advocaat Pieter de Koning, die gespecialiseerd is in faillissementsrecht, ziet ze wel degelijk op ons af komen. ,,Die golf komt eraan”, zegt hij.