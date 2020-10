Dronken automobilist die ongeluk veroorzaakt hoort drie maanden cel eisen

BREDA\TILBURG - Of het niet hartstikke stom is dat hij met een halve krat bier op en zonder rijbewijs achter het stuur van een auto kroop? 'Tak', beaamt de Poolse verdachte (33) volmondig. Op 10 januari 2018 raakte hij op de Goirleseweg in Tilburg de macht over het stuur kwijt en klapte hij tegen een lantaarnpaal en een boom.

Zijn passagier, een vriend, liep een gekneusde borstkas en een gebroken sleutelbeen op. De verdachte zegt tegen de rechtbank in Breda dat hij zich nauwelijks iets van het ongeval kan herinneren. ,,Ik was totaal in shock.” Het ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag 10 januari 2018, ter hoogte van het Willem II stadion. De man botste aan de andere kant van de weg tegen een boom, een lichtmast en belandde in een tuin.

Rijervaring

De Pool reed in de auto van zijn vriendin en had geen enkele rijervaring. Hij weigerde een ademanalyse. Dat was volgens de officier van justitie ook niet echt nodig: Zijn adem was verzadigd en hij sprak met dubbele tong. De aanklager eist 3 maanden geheel voorwaardelijk, een werkstraf van 200 uur en een rijontzegging van 30 maanden.

De man is al twee keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en zonder rijbewijs. De voorzitter van de rechtbank citeert uit een reclasseringsrapport waarin staat dat de verdachte een 'binge drinker' was. De verdachte en zijn raadsvrouw staan op het punt hevig verontwaardigd te reageren. Beiden hebben verstaan dat de rechter zou hebben gezegd dat de verdachte 'drinkt als een beest'. Een binge drinker is echter iemand die af en toe drinkt, al is het dan wel mateloos. Uitspraak op 11 november.