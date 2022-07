Dronken bestuurder belandt met auto in bosjes in Dongen

Voor Lamprou is alles bekend en vertrouwd bij Willem II: ‘Moet nog wel op zoek naar de goede Griekse restau­rants in Tilburg’

Kostas Lamprou is ‘back in town’. De Griek maakte midweeks de overstap van PEC Zwolle naar Willem II. De doelman is in zijn nopjes met zijn terugkeer op het oude nest. Een interview over zijn liefde voor de club en stad, Griekse restaurants en de concurrentiestrijd onder de lat.

