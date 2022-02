Dronken brokkenmaakster ontkent dat ze reed, maar dna op de airbag en haren op de voorruit

Na 107 jaar blaast Anneke, de oudste inwoner van Brabant, haar laatste adem uit

DONGEN - ,,Ze was gewoon een heel lief mens.” Anneke Weterings-Maas uit Dongen is niet meer. 107 werd ze. Ze was de oudste inwoner van Brabant. ,,Jullie hebben mij altijd op handen gedragen.”

7 februari