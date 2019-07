Dronken man rijdt dwars door glazen schermen het terras op van McDonald's in Udenhout

Op daken en in de tuinen: Armhoefse Akkers heeft een pauw te gast. ‘Een notoire ontsnapper’

13:00 TILBURG - ‘Hij is trots op de wijk’. ‘Hij vindt het hier gezellig’. Armhoefse Akkers heeft een nieuwe bewoner: al een tijdje duikt er een pauw op. In achtertuinen, op de daken. Volgens buurtbewoners vangt de dierenopvang het dier niet. ,,Hij is een notoire ontsnapper.”