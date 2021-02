Dronken man trapt agent tegen hoofd bij aanhouding op station in Tilburg

COLUMN ‘Een pracht van een praaltocht met plaksel en Playmobil’

13 februari TILBURG - Veur mekoar. Doen we het. Die hele lockdown. Dat we onszelf opsluiten, afstand houden, ons een beroerte zoomen, dat doen we allemaal veur mekoar. Zelfs carnaval gaat aan onze feestneus voorbij. En dat is meer dan zomaar jammer. Want ook carnaval is meej mekaare.